‘성당 헌금 빼돌려 코인하다 다 날렸어요” 자백한 성당 사무장 구속영장

헌금 4억 8000만 원 코인 투자 사기로 모두 날린 성당 사무장

뒤늦게 사제에게 자백했고, 성당 측의 고소로 경찰은 수사에 나서

성당 신도 헌금 수억원을 빼돌려 가상화폐 투자 사기로 모두 날린 성당 사무장이 자백을 통해 범행을 털어놔 경찰이 수사에 나섰다.전남 목포경찰서는 업무상 횡령 혐의로 60대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 24일 밝혔다. A씨는 지난해 7월부터 지난달까지 수차례에 걸쳐 신도들이 기부한 성당 토지 매입과 건축비용 헌금 4억 8000만 원을 빼돌린 혐의를 받고 있다.목포의 한 성당 재무 담당 사무장인 A씨는 성당 건축 명목으로 모은 건축기금을 정상적으로 정산하는 것처럼 꾸미고 자신의 지인 명의의 계좌로 돈을 빼돌린 후, 이 돈으로 가상화폐 코인에 투자했다가 전액 잃은 것으로 파악됐다.A씨는 최근 자신의 범행에 대한 죄책감을 이기지 못하고 범행을 털어놨는데, 성당 측은 내부 논의 후 고심 끝에 경찰에 고소했다.경찰 조사에서 A씨는 “신도들의 헌금은 투자 밑천으로 쓰고 다시 돌려놓으려고 했다. 처음부터 횡령할 의도는 없었다”고 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨가 이른바 ‘투자 리딩방 사기’에 속아 이러한 범행을 저지른 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.