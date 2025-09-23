동대구역 박정희 동상에 달걀 던진 20대…하루 만에 서울서 자수

방금 들어온 뉴스

동대구역 박정희 동상에 달걀 던진 20대…하루 만에 서울서 자수

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-09-23 17:05
수정 2025-09-23 17:05
이미지 확대
동대구역에 설치된 박정희 전 대통령 동상. 2024.12.23 연합뉴스
동대구역에 설치된 박정희 전 대통령 동상. 2024.12.23 연합뉴스


동대구역 광장에 있는 박정희 전 대통령의 동상에 달걀을 투척한 남성이 자수했다.

23일 대구 동부경찰서 등에 따르면 20대 남성 A씨가 전날 오후 서울의 한 경찰서를 찾아 자신의 범행을 알리고 자수했다.

A씨는 지난 21일 오후 8시 40분쯤 대구 동구 신암동 동대구역 광장에 설치된 박정희 동상에 달걀 1개를 투척한 혐의를 받고 있다. 당시 폐쇄회로(CC)TV를 보고 있던 대구공공시설관리공단 경비 직원이 범행 장면을 발견하고 경찰에 신고했다.

범행 당시 A씨는 두건 등으로 얼굴을 가리고 있었다. 동상은 별다른 훼손을 입지 않았다.

경찰은 조만간 A씨를 소환해 자세한 사건 경위를 조사할 예정이다. 경찰 관계자는 “A씨의 주거지와 주민등록상 주소지가 달라 소환 일정을 조율 중”이라며 “재물손괴죄 또는 공용물건손상 등의 혐의 적용을 검토할 방침”이라고 말했다.
대구 민경석 기자
