부산 공공기관 사회적경제 이용 3% 미달…“구매 목표제 필요”

22일 부산시의회에서 부산경제정의실천시민연합 관계자들이 ‘2024년 부산시 공공기관 사회적경제 이용 현황’ 조사 결과를 발표하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 22일 부산시의회에서 부산경제정의실천시민연합 관계자들이 ‘2024년 부산시 공공기관 사회적경제 이용 현황’ 조사 결과를 발표하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산지역 공공기관이 사회적경제 기업의 제품을 구매하는 비율이 전체 구매액의 3%에 미치지 못하는 것으로 조사됐다.부산경제정의실천시민연합(부산경실련)은 22일 ‘2024년 부산시 공공기관 사회적경제 이용 현황’ 조사 결과를 발표했다. 조사 대상은 부산시(본청, 시의회, 사업소, 직속기관), 16개 구·군, 시 산하 5개 공사·공단, 시 출자·출연 16개 기관, 부산항만공사, 부산 소재 8개 지방청, 부산 이전 13개 공공기관, 부산지역 4개 국립대 등 64곳이다. 조사는 지난해 1월부터 12월까지 이들 기관의 구매·용역 이용 현황을 정보공개 청구하는 방식으로 이뤄졌다.조사 결과를 보면 지난해 지역 공공기관의 사회적경제 이용 금액은 총 620억원으로, 전체 구매액에서 차지하는 비율은 2.89%였다. 이는 전년도에 비해 0.1%포인트 증가한 것이다. 지역 공공기관의 사회적경제 이용 금액은 2021년 477억원(2.64%), 2022년 589억원(2.94%), 2023년 609억원(2.83%)으로 조금씩 늘어나고 있지만, 비율은 2% 후반에서 답보상태다.시는 2019년 ‘사회적경제 기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 조례’를 제정해 시와 산하 공공기관이 연간 구매액의 5% 이상을 사회적경제 기업에서 구매하도록 권장하고 있다. 그러나 지난해 시 본청과 사업소, 직속 기관의 사회적경제 이용 비율은 1.95%로, 전년보다 2.03%포인트 떨어졌다. 총구매액이 감소하면서 사회적경제 이용 금액도 2023년 74억 2000만원에서 지난해 37억 5000만원으로 크게 줄었다.또 부산항만공사와 부산 소재 지방청의 사회적경제 이용 비율도 2023년 2.66%에서 지난해 1.24%로 감소했다. 같은 기간 구매 금액도 67억 2000만원에서 26억 7000만원으로 감소했다.반면 16개 구·군의 지난해 사회적경제 이용 금액은 277억 1500만원으로 전년보다 70억 9200만원 늘었다. 전체 구매 규모 대비 사회적경제 이용 비율도 3.37%에서 소폭 상승해 4.01%를 기록했다.부산경실련 관계자는 “구·군이 사회적경제 이용 확대를 견인했지만 부산항만공사, 부산 소재 지방청은 이용 실적이 급감했다. 시는 사회적경제 기업 구매를 확대하는 데 선도적 역할을 해야 하지만, 구매율이 정체를 보이거나 낮아져 정책적 의지가 부족한 것으로 보인다”라고 밝혔다.부산 이전 공공기관의 지난해 사회적경제 이용 금액은 133억원, 이용률 2.64%였다. 이들 이전 공공기관은 2021년부터 4년간 평균 이용 금액 129억원, 비율 2.59%로 완만하게 유지 중이다.부산 소재 국립대의 사회적경제 이용률은 2023년 0.87%에서 지난해 1.19%로 소폭 개선됐다. 다만 부산대학교는 이용률이 소폭 감소해 0.39%에 그쳤고, 이용 금액도 2억6500만원에 불과했다.부산경실련은 관계자는 “사회적경제 이용 비율을 높이려면 기관별 구매 목표제를 도입하고, 성과 평가에 반영하는 등의 정책이 필요하다. 지역 기업이 경쟁력을 키울 수 있도록 지원해 공공기관들이 부산 기업을 이용할 수 있도록 해야 한다”고 주문했다.