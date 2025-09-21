[포토] 저수율 50% 넘긴 강릉 오봉저수지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

극심한 가뭄으로 어려움을 겪던 강원 강릉지역이 식수원인 오봉저수지의 저수율 상승으로 당장 큰 걱정은 덜게 됐다.농촌용수종합정보시스템을 통해 확인한 오봉저수지 저수율은 이날 오전 11시 기준 52.6%(평년 72.7%)로 전날 38.7%보다 13.9%포인트 올랐다.이틀간 강릉지역에 내린 강수량이 큰 영향을 미쳤다.극심한 가뭄 속 오봉저수지 저수율은 지난 12일 역대 최저치인 11.5%까지 떨어졌다.하지만, 이후 강릉지역에 비가 내리고, 비가 그친 후에도 빗물이 댐으로 꾸준히 유입하면서 저수율이 지난 13일부터 일주일간 상승세를 보인다.강원지방기상청에 따르면 오봉저수지 인근 주요 지점 강수량은 지난 12일부터 이날 오전 11시까지 강릉 닭목재 285㎜, 도마 266.5㎜, 삽당령 243.5㎜, 왕산 238.5㎜ 등이다.특히 지난 19일부터 이날까지 이들 지역에 100㎜에 가까운 비가 내리며 저수율 상승에 큰 도움을 주고 있다.이들 지역은 오봉저수지 상류에 있어 저수율 상승에 영향을 줄 수 있다.강릉지역에는 이날 오후까지 5㎜ 미만의 비가 더 내릴 것으로 보여 저수율 상승은 당분간 이어질 전망이다.이에 따라 강릉시내 저수조 용량 100t 이상 아파트 113곳을 대상으로 실시했던 시간제 제한 급수도 전면 해제했다.또 지난 20일부터 하루 약 1만t의 물을 강릉지역에 공급할 수 있는 평창 도암댐도 비상 방류를 재개했다.도암댐 방류는 수질 문제로 2001년 중단된 이후 24년간 중단됐지만, 가뭄이 극심해지자 한시적 수용을 결정했다.강릉시가 수질검증위원회와 비상방류구에서 당일 측정이 가능한 용존산소 등의 항목에 대해 수질검사를 실시한 결과 정수처리에는 큰 문제가 없는 것으로 파악했다.강릉시 관계자는 “비상방류수 수질검사 결과를 공개하고 매일 엄격한 모니터링을 통해 도암댐 수질에 대한 시민들의 불안을 해소하겠다”고 말했다.