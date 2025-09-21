경북도·안동시, 국립인구정책연구원(가칭) 유치 속도

이미지 확대 경북도·안동시가 지난 19일 국회에서 ‘저출생·고령화 대응’ 세미나를 열고 국립인구정책연구원(가칭) 등의 유치 본격화에 나섰다. 안동시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도·안동시가 지난 19일 국회에서 ‘저출생·고령화 대응’ 세미나를 열고 국립인구정책연구원(가칭) 등의 유치 본격화에 나섰다. 안동시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘저출생과의 전쟁’을 선언한 경북도가 대한민국 인구 정책 컨트롤타워를 역할을 수행할 국립인구정책연구원(가칭) 유치에 속도를 내고 있다.경북도는 지난 19일 안동시, 김형동 국회의원(국민의힘)실과 함께 국회의원회관에서 ‘국립 인구정책 연구원 설립’ 및 ‘국가 시니어·은퇴자 복합단지 조성’을 주제로 세미나를 개최했다고 21일 밝혔다. 이날 행사에는 국민의힘 의원을 포함해 관계자 100여명이 참석했다.‘국립 인구정책연구원’은 경북도가 지난해 5월 대통령이 위원장을 맡은 대통령 직속기구인 저출산고령사회위원회에 설립을 공식 건의한 것으로, 정부가 추진하는 저출산·고령화 관련 정책을 총괄하는 컨트롤타워다. 경북도는 인구정책연구원을 지역에 유치해 국가적 과제로 여겨지는 인구 감소와 지방소멸 등을 선도해 간다는 구상이다. 이미 관련 사항은 정부 관련 부처와도 어느 정도 교감이 이뤄진 것으로 전해진다.이날 세미나에서 발제자로 나선 이윤진 건국대 연구원은 “저출생, 고령화, 생산연령인구 감소라는 삼중고에 대응하기 위한 국가 차원의 인구정책 연구기관이 필요하다. ”며 “인구 감소 현장이자 다양한 정책 실험이 가능한 안동이 연구원 설립의 최적지”라고 강조했다. 이 연구원은 “프랑스가 국립 인구학연구소(INED)를 설립해 출산·가족·불평등·건강·주택 등 인구정책을 총망라한 연구를 진행하고 있다”고 소개했다.경북도 관계자는 “현재 추진 중인 국립인구정책연구원 설립 및 국가 시니어·은퇴자 복합단지 조성 기본구상 연구용역이 끝나는 대로 이를 국각 정책에 반영하고 국비 확보에 박차를 가할 방침이다”고 밝혔다.