주말부터 ‘진짜 가을’…토요일 오전까지 전국 곳곳 비

방금 들어온 뉴스

주말부터 ‘진짜 가을’…토요일 오전까지 전국 곳곳 비

송현주 기자
송현주 기자
입력 2025-09-19 17:29
수정 2025-09-19 17:29
이미지 확대
가을 재촉하는 비
가을 재촉하는 비 가을을 재촉하는 비가 내린 19일 경기도 의왕시 왕송호수를 찾은 시민이 활짝 핀 코스모스 속에서 초가을 정취를 만끽하고 있다.
연합뉴스


가을을 재촉하는 비가 전국 곳곳에 내리면서 주말 동안 선선한 날씨가 이어지겠다.

19일 기상청에 따르면 토요일인 20일 새벽부터 전국에 시간당 20~30㎜의 비가 내리겠다. 서쪽에서 저기압이 접근해오면서 이날 오후부터 수도권을 중심으로 내리기 시작한 비는 중부지방과 경북 북부지역, 전남과 경남 등으로 확대되겠다.

비는 20일 오전까지 이어지다 대부분 그치겠지만, 경북 동해안은 20일 밤, 강원 영동은 21일 오전에야 그치겠다.

예상 강수량은 인천·경기 남부·강원 영서 남부·대전·세종·충남 내륙·충북·광주·전남·대구·경북·경남 서부·울릉도·독도에 20~60㎜, 제주 10~60㎜, 서울·경기 북부·강원 영서 중부·강원 영서 북부·부산·울산·경남에 10~40㎜ 등이다. 특히 충남 서부와 전북 서부에는 시간당 30~50㎜의 거센 비가 내릴 때도 있겠다.

비가 내리면서 기온은 뚝 떨어지겠다. 20일 아침 최저기온은 16~24도, 낮 최고기온은 21~29도로 예보됐다. 일요일인 21일 아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 23~29도로 예상된다.
송현주 기자
