김건희특검, 권성동 23일 재소환…양평고속도로 의혹 ‘키맨’ 조사

이미지 확대 중앙지방법원 나서는 권성동 의원 윤석열 정부와 통일교 간 ‘정교 유착’의 발단으로 지목된 국민의힘 권성동 의원이 지난 16일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 향하고 있다.

김건희 특검이 구속된 권성동 국민의힘 의원을 오는 23일 재소환해 조사한다. 전날 국민의힘 데이터베이스(DB) 관리업체를 압수수색해 확보한 통일교인 추정 당원 명단 등을 바탕으로 통일교의 국민의힘 부정 지원 의혹을 집중적으로 파헤칠 전망이다.특검팀은 19일 언론공지로 “권 의원은 이날 오후 2시 소환조사를 받을 예정이었으나 다른 수사 일정으로 오는 23일 소환할 예정”이라고 말했다. 특검은 전날 여의도 국민의힘 중앙당사 근처의 당원명부 DB 업체를 압수수색해 통일교 교인으로 추정되는 10만명 이상의 당원 명부를 확보한 것으로 알려졌다. 압수수색은 전날 밤 10시 5분까지 4시간 30분에 걸쳐 진행됐다.특검팀은 앞서 통일교 압수수색 과정에 확보했던 통일교 교인 명부 120만명과 500만명에 달하는 국민의힘 명부를 비교·대조해 11만명이 겹치는 것으로 확인한 것으로 전해진다. 특검팀은 통일교에서 조직적으로 당원에 가입해 2023년 3월 전당대회에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 다만 특검팀이 확인한 11만명 가운데 전당대회 투표권이 있는 책임당원이 얼마나 포함됐는지는 확인되지 않았다. 특검팀은 오는 23일 권 의원 소환조사에서 통일교 집단 당원가입 의혹의 연관성에 대해서도 캐물을 것으로 보인다.특검은 이날 오전 10시 구속된 국토교통부 서기관 김모씨에 대한 소환조사도 벌였다. 김씨는 양평고속도로 건설 계획에서 종점을 김건희 여사 일가가 소유한 토지 인근으로 변경했다는 의혹의 ‘키맨’으로 지목된다. 서울중앙지법은 지난 17일 김씨에 대해 “도주의 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.특검팀은 2022년 4월 당시 양평고속도로 용역업체가 타당성 조사 착수계를 제출했을 때 김씨가 종점 변경 제안을 먼저 했을 것으로 보고 있다.