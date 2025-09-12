권성동 16일 구속 기로…남세진 부장판사 심문

이미지 확대 11일 권성동 국민의힘 의원이 본회의에서 체포동의 처리를 앞두고 신상발언을 하고 있다. 2025.9.11 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 11일 권성동 국민의힘 의원이 본회의에서 체포동의 처리를 앞두고 신상발언을 하고 있다. 2025.9.11 안주영 전문기자

통일교 인사로부터 불법 정치자금을 받은 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 오는 16일 구속 기로에 선다.12일 법조계에 따르면 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 오는 16일 오후 2시에 정치자금법 위반 혐의를 받는 권 의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.권 의원은 제20대 대선을 앞둔 2022년 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의를 받는다.김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 지난달 28일 권 의원에 대한 구속영장을 청구했다. 현직 국회의원은 회기 중 불체포 특권이 있으나, 지난 11일 국회 본회의에서 권 의원의 체포동의안이 가결됨에 따라 권 의원은 영장실질심사를 받게 됐다.