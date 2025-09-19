‘ITS 사업 관련 뇌물 수수’ 혐의…현직 시장, 도의원 등 4명 추가 입건

이미지 확대 안산상록경찰서 전경 닫기 이미지 확대 보기 안산상록경찰서 전경

지자체 ITS(Intelligent Transport Systems·지능형교통체계) 구축사업과 관련해 뇌물을 챙기거나 향응을 받은 혐의를 받는 현직 시장과 경기도의원 등 4명이 추가로 입건됐다.경기 안산상록경찰서는 뇌물수수 혐의로 현직 A시장과 B의원을 비롯한 현직 도의원 3명 등 모두 4명을 지난 17일 입건해 조사 중이다.경찰은 알선수재 혐의를 받는 전직 한 지방자치단체 소속 공무원 C씨도 입건했다.A 시장은 ITS 관련 사업체를 운영하는 김 모 씨로부터 금품을 전달받은 혐의를 받고 있다.김 씨는 도내 여러 지역에서 ITS 구축 사업을 추진하기 위해 안산시 공무원 및 도의원 여러 명에게 뇌물을 건넨 혐의를 받고 있다.경찰은 앞선 사건 피의자들을 수사하는 과정에서 김 씨가 사업 편의 대가로 다른 인물을 통해 A시장에게 금품을 전달한 정황을 포착한 것으로 알려졌다.함께 입건된 B의원 등 도의원 3명은 김 씨로부터 향응을 받은 혐의를 받고 있고, C씨는 한 지방자치단체에서 근무하다가 퇴직한 뒤 김 씨의 편의를 봐주는 대가로 금품을 받고 직무와 관련한 사항에 관해 알선한 혐의를 받는다.앞서 경찰은 김 씨가 ITS 구축 사업 과정에서 편의를 받는 대가로 안산시 공무원에게 5천만 원을 건넨 혐의를 파악해, 지난 7월 이들을 구속 송치했다.이어 김 씨가 ITS 구축 사업 관련 특별조정교부금(특조금) 배정과 관련해 박세원(화성3), 이기환(안산6), 정승현(안산4) 의원 등 도의원 3명을 상대로도 로비한 정황을 포착하고 지난 4일 해당 도의원들을 구속 상태로 검찰에 넘겼다.김 씨로부터 각각 향응 및 뇌물을 챙긴 혐의를 받는 최만식(민주당·성남2) 의원과 김홍성 전 화성시의회 의장도 불구속 송치했다.