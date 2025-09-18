대구시 신청사 설계 공모안 확정에도…달서구는 “기대보다 실망”

이미지 확대 대구시청 신청사 국제설계공모 최종 당선작인 ㈜나우동인건축사사무소 컨소시엄의 ‘포레스케이프’ 조감도. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구시청 신청사 국제설계공모 최종 당선작인 ㈜나우동인건축사사무소 컨소시엄의 ‘포레스케이프’ 조감도. 대구시 제공

대구 달서구가 대구시의 신청사 국제설계공모 심사 결과를 두고 “기대보다 무거운 실망감이 든다”는 입장을 밝혔다. 시민 공론화 과정이 부족한 데다, 신청사 높이가 주변 고층 아파트 보다 낮아 상징성이 떨어진다는 이유에서다.달서구는 18일 ‘시 신청사 설계공모 확정에 대한 입장문’을 내고 “염원하던 대구시 신청사 설계 공모안이 발표됐지만, 이를 바라보는 마음은 기대보다 무거운 실망감이 든다”며 이같이 밝혔다.이들은 설계 방향 설정을 비롯한 신청사 설계 공모 과정에서 시민 공론화가 부족했다는 점을 지적했다. 달서구는 “이번 결정 과정도 2019년 신청사 부지 선정 때처럼 시민 공론화 과정이 있었다면 하는 아쉬움이 든다”며 “설계 방향을 함께 논의할 시민 참여는 공감대를 담아내는 소통 과정이며 참여 민주주의의 핵심”이라고 강조했다.달서구는 또 24층 규모의 신청사 높이에도 불만을 드러냈다. 이들은 “신청사 높이가 주변 고층아파트(27층)나 향후 들어설 고층 건축물 등을 염두에 두지 않아 밋밋하고 초라해질 우려가 있다”며 “신청사 외관 디자인은 2·28민주운동이나 국채보상운동 정신이 투사된 건물이길 바랬지만, 그 상징성을 찾기 어렵다”고 했다.이와 함께 대구경북 행정통합과 새 정부의 국가균형발전 전략인 ‘5극 3특’ 등을 고려해야 한다는 주장도 펼쳤다. 달서구는 “대구시 교육청과 경찰청, 특별지방행정기관 등이 입지해야 하는 미래 여건을 고려해야 한다”며 4만8000평의 부지에 이런 미래 요인들에 대한 어느 정도 공간 배치 및 동선을 사전에 염두에 두지 않으면 시민들이 바라는 넓은 문화·소통 잔디광장은 사라지게 될 것“이라고 지적했다.