“퇴직 후 인생 2막”…중장년 재취업 성공사례 한자리에

2025 장년고용강조주간 기념 행사

이미지 확대 고용노동부(주최)와 노사발전재단(주관)으로 진행되는 장년고용강조주간 기념행사 ‘다시 뛰는 중장년, 함께 여는 미래’ 1부 시상식에서 ‘다시 시작하는 중장년 우수사례’ 장관상·사무총장상 수상자들과 ‘재취업지원서비스 기업컨설팅 우수사례’ 수상 기업 관계자들이 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 노동부 제공 닫기 이미지 확대 보기 고용노동부(주최)와 노사발전재단(주관)으로 진행되는 장년고용강조주간 기념행사 ‘다시 뛰는 중장년, 함께 여는 미래’ 1부 시상식에서 ‘다시 시작하는 중장년 우수사례’ 장관상·사무총장상 수상자들과 ‘재취업지원서비스 기업컨설팅 우수사례’ 수상 기업 관계자들이 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 노동부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고용노동부와 노사발전재단은 18일 서울 여의도 한국경제인협회 컨퍼런스센터에서 제20회 장년고용강조주간(15~19일) 기념행사를 열었다. 올해 행사 슬로건은 ‘다시 뛰는 중장년, 함께 여는 미래’다.1부 우수사례 공모전에서는 전자부품 기술 영업직으로 30여년간 근무하다 50대 초반 조기 퇴직한 모현서(51)씨가 노동부 장관상을 받았다. 모씨는 폴리텍대 신중년 특화훈련을 통해 다수의 기술 자격을 취득하고 시설관리직으로 제2의 인생을 열었다.또 다른 수상자 이건주(61)씨는 건설사와 화력발전회사에서 34년간 경영관리 사무직으로 근무하다 경기 중장년센터를 통해 소방안전관리 분야로 전직을 준비했다. 내일배움카드로 소방안전관리자 1급, 전기기능사 등을 취득해 현재 경기 성남 분당의 한 오피스텔 방재실에서 소방안전관리자로 일하고 있다.기업 부문에서는 성경식품이 반복 작업에 대한 자동화 설비 구축과 유연근무제, 동년배 멘토링 등 중장년 친화 근무 환경을 조성한 점을 인정받아 노동부 장관상을 받았다. 어니컴도 지난해부터 중장년내일센터의 기업 서비스를 통해 중장년 여성 중심의 채용을 실시한 점을 높게 평가받았다.2부 토크콘서트에서는 우유 배달부에서 소방기술사로 거듭난 영설계에프엔씨 엔지니어링 임정열 전무가 연사로 참여해 자신의 인생 얘기를 전했다.권창준 노동부 차관은 “내년부터 구인난 일자리에 취업한 중장년에 대한 인센티브를 도입할 것”이라며 “폴리텍대 중장년 특화 과정 등 직업훈련과 중장년 경력지원제를 통한 일 경험 기회를 확대하겠다”고 밝혔다.박종필 노사발전재단 사무총장은 “변화의 속도가 빠를수록 중장년층의 풍부한 경험은 큰 자산이 된다”면서 “재단은 든든한 동반자로서 원활한 재취업과 전직, 직무 전환을 위해 맞춤형 서비스 지원을 강화하겠다”고 말했다.