부산시-네이버클라우드 전국 첫 AI 발전협 가동

방금 들어온 뉴스

구형모 기자
입력 2025-09-18 14:25
수정 2025-09-18 14:25
이미지 확대
지난 4월8일 박형준 부산시장(왼쪽)과 김유원 네이버클라우드 대표이사가 업무협약을 하고 있는 모습. 사진제공 부산시
지난 4월8일 박형준 부산시장(왼쪽)과 김유원 네이버클라우드 대표이사가 업무협약을 하고 있는 모습. 사진제공 부산시


부산시는 오는22일 해운대구 그랜드 조선 부산 볼룸홀에서 제1회 부산시-네이버클라우드(주) 인공지능(AI) 발전협의회를 연다고 18일 밝혔다.

협의회에는 이준승 시 행정부시장, 임태건 네이버클라우드(주) 전무, 시 관계자, 지역 아이티(IT)기업 20여 개사 , 대학 및 공공기관 관계자 등 100여 명이 참석한다.

이번 협의회는 지난 4월 8일 시와 네이버클라우드(주)가 체결한 ‘부산형 지능행정 구현을 위한 업무협약’의 후속 조치로, 전국 최초로 부산형 인공지능(AI) 서비스 구축과 확산을 위해서다.

민·관·학이 함께 참여하는 협력 플랫폼으로서 지역 아이티(IT)기업과의 동반 성장, 데이터 생태계 강화, 전문 인재 양성, 공공서비스 혁신 등 4대 축을 중심으로 운영된다.

시는 협의회 운영을 통해 상반기 동안 추진한 데이터 수집·정제 및 학습데이터 확보 성과를 공유하고, 이를 기반으로 행정 혁신 성과를 확산해 나갈 계획이다.

또한, 협의회를 정례적으로 열어 지역 상생형 인공지능(AI) 산업 생태계 조성과 미래 신산업 창출을 이끌어 나갈 예정이다.
이준승 시 행정부시장은 “민간 기업과 대학, 연구기관이 힘을 합쳐 부산형 인공지능(AI) 서비스 모델을 전국으로 확산시켜 나가겠다”라고 말했다.
구형모 기자
위로