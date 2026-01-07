닫기 이미지 확대 보기

중국 쇼핑몰에 뜬 회장님

이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 경제사절단으로 동행한 이재용(가운데) 삼성전자 회장이 베이징 쇼핑몰에서 목격돼 현지의 관심을 모으고 있다. 사진은 이 회장이 지난 5일 오후 수행원들과 함께 베이징에 있는 징둥(JD)몰 솽징점 내부를 둘러보고 있는 모습으로, 이 회장은 이 쇼핑몰의 삼성 매장 등을 방문한 것으로 알려졌다.

바이두 화면 캡처