이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
중국 쇼핑몰에 뜬 회장님
이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 경제사절단으로 동행한 이재용(가운데) 삼성전자 회장이 베이징 쇼핑몰에서 목격돼 현지의 관심을 모으고 있다. 사진은 이 회장이 지난 5일 오후 수행원들과 함께 베이징에 있는 징둥(JD)몰 솽징점 내부를 둘러보고 있는 모습으로, 이 회장은 이 쇼핑몰의 삼성 매장 등을 방문한 것으로 알려졌다.
바이두 화면 캡처
바이두 화면 캡처
이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 경제사절단으로 동행한 이재용(가운데) 삼성전자 회장이 베이징 쇼핑몰에서 목격돼 현지의 관심을 모으고 있다. 사진은 이 회장이 지난 5일 오후 수행원들과 함께 베이징에 있는 징둥(JD)몰 솽징점 내부를 둘러보고 있는 모습으로, 이 회장은 이 쇼핑몰의 삼성 매장 등을 방문한 것으로 알려졌다.
바이두 화면 캡처
2026-01-07 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이재용 삼성전자 회장은 어떤 자격으로 중국을 방문했는가?