쓱닷컴, 2900원 멤버십… 결제액 7% 고정 적립

2026-01-07 22면

쓱(SSG)닷컴은 월 구독료 2900원에 장보기 결제 금액의 7%를 고정 적립해주는 유료 멤버십 ‘쓱세븐클럽’을 7일 출시한다고 6일 밝혔다.쓱세븐클럽은 업계 최고 수준의 고정 적립률이 특징이다. 원하는 일시에 배송되는 ‘쓱배송’(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 시 결제액의 7%를 장 볼 때마다 SSG머니로 적립해준다. 쓱배송은 이마트 점포에서 상품을 검수·출고하는 구조로, 대형마트의 품질과 전국 당일 배송을 동시에 구현했다. 전국 100여개 점포 등을 물류 거점으로 활용해 제주도를 비롯한 전국 대부분 지역에서 이용할 수 있다.고객은 쓱배송 무료배송 기준 4만원을 채워 장을 보면 월 이용료에 상당하는 2800원을 적립할 수 있다. 월 적립 한도는 5만원이다. 적립금은 쓱닷컴은 물론 이마트·이마트24·스타벅스·신세계백화점 등 신세계그룹 계열사에서 간편결제 서비스 SSG페이를 통해 현금처럼 사용할 수 있다.멤버십 가입 시 매달 신세계백화점몰과 신세계몰 상품에 적용하는 5%·7% 할인 쿠폰을 각각 2장씩 제공한다. 신세계백화점몰은 무료 반품 혜택도 제공한다. 오는 3월에는 온라인동영상서비스(OTT) ‘티빙’ 옵션이 도입된다.SSG닷컴은 이달 말까지 쓱세븐클럽 출시를 기념해 신규 가입 고객에게 최대 2개월 무료 체험 혜택과 3개월간 3000원 캐시백 등을 제공한다. 티빙 광고형 스탠다드 1개월 이용권과 장보기 지원금 5000원도 지급한다. 또 오는 8일부터는 일주일간 ‘쓱 장보기 페스타’를 열어 멤버십 전용 특가 상품을 판매하고 최대 15% 할인 쿠폰 등을 지급한다.