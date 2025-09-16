‘학폭’ 피해 초등생이 최다…언어폭력 ‘빈번’

대전·세종교육청 학폭 실태조사

대전·세종지역 학교폭력(학폭) 피해가 늘고 있는 것으로 나타났다. 초등학생의 학폭 피해가 가장 높고 유형으로는 언어폭력이 가장 많았다.16일 대전시교육청에 따르면 초등학교 4학년부터 고교 3학년 학생 11만 5701명을 대상으로 1차 학폭 실태조사 조사 결과 피해 응답률이 2.0%로 지난해 1차 조사(1.5%)와 비교해 0.5%포인트 상승했다. 학교별 피해 응답률은 초등학교가 3.8%로 가장 높았고 중학교(1.7%), 고교(0.7%) 순이었다. 피해 유형별로는 언어폭력(39.7%), 집단따돌림(16.1%), 신체 폭력(14.9%), 사이버폭력(7.8%), 성폭력(6.2%), 강요(5.5%), 금품갈취(5.1%) 등으로 다양했다. 가해 응답률은 0.9%로 1년 전(0.7%)보다 0.2%포인트 늘어났다.세종시교육청 조사도 비슷한 유형을 보였다. 지난 4월부터 4주간 실시한 학폭 실태 조사 결과 피해 응답률은 2.4%, 가해 응답률은 1.1%로 집계됐다. 조사에는 초등학교의 4학년부터 고교 3학년 학생 4만 7463명이 참여했다. 학교별 피해 응답률은 초등학교(4.5%), 중학교(1.8%), 고교(0.6%) 순이다. 초등생은 가벼운 장난이나 사소한 말다툼, 감정싸움 등을 학폭으로 인식하는 것으로 분석됐다.피해 유형별로는 언어폭력(38%), 집단따돌림(17%), 신체 폭력(13%) 순이다. 언어폭력은 중학교, 집단따돌림은 고등학교, 신체 폭력은 초등학교에서 가장 많았다.시 교육청은 조사 결과를 반영해 교육공동체가 함께하는 실효성 있는 대책을 마련키로 했다.천범산 세종시 교육감 권한대행은 “모든 학생이 존중과 배려 속에서 안전하게 성장할 수 있는 평화로운 학교 문화를 조성하고 관계성 회복을 위한 상담 프로그램 등을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.