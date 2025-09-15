특검 “법·원칙 따를 것”…한학자 체포영장 청구 시사

방금 들어온 뉴스

특검 "법·원칙 따를 것"…한학자 체포영장 청구 시사

박재홍 기자
박재홍 기자
입력 2025-09-15 20:11
수정 2025-09-15 20:11
“자진출석 의사 무관…3차 소환 불응”
양평고속도로 의혹 ‘키맨’ 영장 청구
한학자 통일교 총재
한학자 통일교 총재


김건희 특검이 “한학자 통일교 총재의 자진출석 의사와 무관하게 법과 원칙을 따를 것”이라며 체포영장 청구를 시사했다. 김형근 특검보는 15일 브리핑에서 “오늘 (한 총재의) 불출석을 3차 소환 불응으로 처리했다”면서 이렇게 밝혔다.

한 총재는 심장 시술을 이유로 특검의 세 차례 출석 요구에 모두 불응했다. 한 총재 측은 17일 혹은 18일에 자진 출석하겠다는 의사를 밝혔으나 특검은 이와 상관없이 한 총재에 대한 체포영장 청구 절차를 밟을 것으로 보인다. 통상 수사 과정에서 피의자가 세 차례가량 출석에 불응하면 강제 수단을 검토한다. 김 특검보는 “저희는 충분한 시간을 드렸고, (통보한 출석일) 직전에 일방적으로 불출석 사유서를 제출한 것이 3회에 이르렀다”고 설명했다.

특검은 또 양평고속도로 노선 변경 의혹의 ‘키맨’으로 지목된 국토교통부 김모 서기관에 대해 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의로 구속영장을 청구했다. 2023년 5월 국토부가 서울~양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김 여사 일가가 소유한 토지 인근인 강상면으로 바꾸며 특혜를 줬다는 의혹이다. 김 서기관은 용역업체에 양평고속도로 노선 변경을 제안하고 뇌물을 받았다는 의혹을 받고 있다.

한편 건진법사 전성배씨에게 2022년 지방선거를 앞두고 공천을 청탁하며 금품을 건넨 혐의를 받는 박창욱 경북도의원과 브로커 역할을 한 것으로 지목된 사업가는 이날 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받았다.

박재홍 기자
