동신대, 2026학년도 수시 경쟁률 4.2대 1…한의예과 27.6대 1 '최고'

동신대, 2026학년도 수시 경쟁률 4.2대 1…한의예과 27.6대 1 '최고'

서미애 기자
서미애 기자
입력 2025-09-15 10:50
수정 2025-09-15 10:50
뷰티미용·군사학과 강세…의·보건계열 전반적 선전

동신대 전경.
동신대 전경.


동신대학교가 2026학년도 대입 수시모집에서 평균 4.2대 1의 경쟁률을 기록하며 전년도(3.53대 1)보다 뚜렷한 상승세를 보였다.

14일 동신대에 따르면, 올해 수시모집에는 총 1420명 모집에 5903명이 지원했다. 가장 높은 경쟁률을 보인 학과는 학생부교과 일반전형 한의예과로, 8명 모집에 221명이 몰려 27.63대 1을 기록했다. 한의예과는 지역학생2전형에서도 15.7대 1, 지역학생1전형 9.81대 1, 지역기회균형전형 9.5대 1 등 전형 전반에서 강세를 보였다.

일반전형에서는 △뷰티미용학과 14.63대 1 △군사학과 11.50대 1 △방사선학과 8.82대 1 △반려동물학과 7.62대 1 △간호학과 7.61대 1 △응급구조학과 6.95대 1 △물리치료학과 6.75대 1 △사회복지학과 5.10대 1 △소방안전학과 4.95대 1 순으로 높은 경쟁률을 나타냈다.

동신대는 오는 10월 15일 면접·실기평가, 10월 18일 성인학습자전형 면접을 진행한다. 이후 수능 최저학력기준 미적용 학과는 10월 28일, 수능 최저학력기준 적용 학과는 12월 10일 합격자를 발표할 예정이다.

나주 서미애 기자
