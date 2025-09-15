동신대, 2026학년도 수시 경쟁률 4.2대 1…한의예과 27.6대 1 ‘최고’

뷰티미용·군사학과 강세…의·보건계열 전반적 선전

동신대학교가 2026학년도 대입 수시모집에서 평균 4.2대 1의 경쟁률을 기록하며 전년도(3.53대 1)보다 뚜렷한 상승세를 보였다.14일 동신대에 따르면, 올해 수시모집에는 총 1420명 모집에 5903명이 지원했다. 가장 높은 경쟁률을 보인 학과는 학생부교과 일반전형 한의예과로, 8명 모집에 221명이 몰려 27.63대 1을 기록했다. 한의예과는 지역학생2전형에서도 15.7대 1, 지역학생1전형 9.81대 1, 지역기회균형전형 9.5대 1 등 전형 전반에서 강세를 보였다.일반전형에서는 △뷰티미용학과 14.63대 1 △군사학과 11.50대 1 △방사선학과 8.82대 1 △반려동물학과 7.62대 1 △간호학과 7.61대 1 △응급구조학과 6.95대 1 △물리치료학과 6.75대 1 △사회복지학과 5.10대 1 △소방안전학과 4.95대 1 순으로 높은 경쟁률을 나타냈다.동신대는 오는 10월 15일 면접·실기평가, 10월 18일 성인학습자전형 면접을 진행한다. 이후 수능 최저학력기준 미적용 학과는 10월 28일, 수능 최저학력기준 적용 학과는 12월 10일 합격자를 발표할 예정이다.