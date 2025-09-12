울산페달·울산몰 추석 할인쿠폰 ‘대방출’

이미지 확대 울산페달·울산몰 추석 맞이 이벤트 포스터. 울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 울산페달·울산몰 추석 맞이 이벤트 포스터. 울산시 제공

울산시는 추석을 맞아 오는 15일부터 10월 12일까지 ‘2025 울산페달·울산몰 추석 할인쿠폰전’을 진행한다고 12일 밝혔다.행사 기간 공공배달앱 ‘울산페달’에서는 3000원 할인쿠폰을, 지역 쇼핑몰 ‘울산몰’에서는 5000원 할인쿠폰을 준다.울산페달 쿠폰은 1인 1장, 울산몰 쿠폰은 횟수 무제한으로 예산 소진 때까지 선착순 지급한다. 또 사회적경제기업 판로 확대를 위해 울산몰 내 ‘사회적경제기업관’ 전 상품 30% 할인전도 15일부터 10월 31일까지 진행된다.울산페달에서는 현재 2만원 이상 2회 주문 때 1만원 쿠폰을 지급하는 행사도 진행되고 있다.특히 울산페이 기본 적립금(캐시백)이 이달부터 13%로 상향됐고, 울산페달·울산몰 이용 때 5% 추가 적립이 적용돼 최대 18%까지 돌려받을 수 있다.울산시 관계자는 “올해 추석은 울산페달과 울산몰을 통해 다양한 할인전이 준비됐다”며 “소상공인 매출 증대에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.