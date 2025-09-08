꽁초 버리고 달아난 남성…잡았더니 강력범죄 수배자

이미지 확대 부산경찰청 기동순찰대원이 불심검문을 피해 달아나는 강력범죄 수배자를 쫓고 있다. 부신경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산경찰청 기동순찰대원이 불심검문을 피해 달아나는 강력범죄 수배자를 쫓고 있다. 부신경찰청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산 한 거리에서 담배꽁초를 버리다 경찰의 불심검문을 받게 되자 달아난 남성이 붙잡혔다. 추격 끝에 검거한 이 남성은 2건의 강력범죄로 수배된 상태였다.8일 부산경찰청에 따르면 지난 4일 해운대 해수욕장 인근 구남로에서 남자 일행 3명이 담배꽁초를 무단으로 버렸다.도보 순찰 중이던 부산경찰청 기동순찰대원이 이 장면을 보고 불심검문 하려 하자 무리 중 온몸에 문신을 한 20대 남성 A씨가 갑자기 신고 있던 슬리퍼를 벗어 던지고 달아났다.기동순찰대는 200m를 추적하다 A씨가 한 건물에 몸을 숨긴 것을 확인하고 지역 경찰과 협력해 이 건물 5층에서 A씨를 붙잡았다. 경찰이 A씨의 신분을 확인한 결과 그는 상해 등 강력범죄로 수배자 명단에 오른 상태였다.기동순찰대는 지난 3일에도 사기 등으로 수배된 40대 남성 B씨를 수영구 한 거리에서 붙잡았다. 지난 7월 한 주민이 ‘항상 큰 짐을 들고 도망치듯 다니는 사람이 있다’고 신고했는데, 해당 남성은 사기 등으로 10건의 수배가 내려진 상태였다. 경찰은 B씨를 검거하기 위해 2개월간 순찰, 잠복했다.부산경찰청 관계자는 “기동순찰대가 범죄 예방적 활동에서 성과를 내고 있다. 지역 경찰과 함께 시민의 평온한 일상과 안전을 유지하기 위해 더욱 노력하겠다”라고 밝혔다.