석유화학산업 위기대응 방안 논의… 울산 올해 첫 노사민정협의회 개최

울산시와 노동계, 경영계 등이 위기에 처한 석유화학산업 현안 해결에 나섰다.울산시는 8일 오후 시청 본관 2층 대회의실에서 지역의 주요 노동 현안 논의를 위한 ‘2025년 제1회 울산시 노사민정협의회’를 개최한다. 울산시 노사민정협의회는 시와 노동자, 사용자, 시민이 협력해 상생 노사관계를 구축하고 지역의 노동 관련 주요 현안들을 협의하기 위해 2023년 출범했다.이날 회의에는 김두겸 울산시장, 김충곤 한국노총 울산지역본부 의장, 이윤철 울산상공회의소 회장 등 20여명이 참석한다.울산 석유화학 업계는 최근 중국 석유화학제품 자급률 증가와 원유 가격 상승에 따른 영업 이익 악화 등으로 위기에 처했다. 업계는 이미 비상 경영 체제에 들어가는 등 위기 돌파에 나서고 있다. 일부 시설 가동을 중단하고 인력과 비용 감축 등 자구책에 안간힘을 쏟고 있다.이에 참석자들은 비상설 조직인 ‘석유화학 위기 대응협의체’를 구성해 울산의 주력산업인 석유화학업계의 위기 극복과 지역경제 활성화, 고용·민생 안정 등에 힘을 쏟기로 했다. 협의체는 석유화학산업 전반에 대한 정보 공유 및 정책 제안 등을 추진한다.참석자들은 또 안전한 노동환경 조성을 위한 ‘클린 산업단지 만들기’ 노사민정 공동선언문 발표도 한다. 이어 남구 무거동에 설치된 이동노동자 쉼터 3호점 개소와 산재희생자위령탑 건립에 대한 현안 보고도 마련된다.김두겸 시장은 “노·사는 경쟁자가 아니라 글로벌 경제 환경에서 위기를 함께 극복하는 든든한 동반자”이라며 “안정적인 노사관계는 울산이 AI 수도로 나아가는 여정에 단단한 버팀목이 될 것”이라고 말한다.