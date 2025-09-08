부산 학교 2곳 또 일본발 폭발물 협박 팩스…학생 긴급 대피

방금 들어온 뉴스

부산 학교 2곳 또 일본발 폭발물 협박 팩스…학생 긴급 대피

정철욱 기자

입력 2025-09-08 13:27
수정 2025-09-08 13:27
서울신문 DB
서울신문 DB


부산지역 중학교 2곳에 폭발물을 설치했다고 협박하는 일본발 팩스가 접수돼 학생들이 긴급 대피했다.

8일 경찰에 따르면 이날 북구 만덕동 한 중학교에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 전송됐다. 팩스를 수신한 학교는 오전 10시 30분쯤 경찰에 신고하고 학생들을 긴급하게 대피시켰다. 경찰과 소방당국은 초동대응팀을 투입해 현장 수색을 진행 중이다.

비슷한 시간에 부산 수영구 한 중학교에서 폭발물을 설치했다는 내용의 팩스가 접수됐다. 이 학교도 학생들을 대피시켰으며, 경찰이 수색을 벌이고 있다.

두 학교가 접수한 팩스 모두 발신처는 일본이었다. 최근 서울과 인천, 부산 등지 학교에 비슷한 내용의 팩스가 접수돼 학생들이 대피하는 일이 잇따르고 있다.

부산에서는 지난달 29일에도 고등학교 2곳에 폭발물을 설치했다는 일본발 팩스가 접수돼 경찰이 수색에 나섰으며, 수색 결과 허위 협박으로 판명 났다.
부산 정철욱 기자
