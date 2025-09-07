국립한국해양대, ‘최악 가뭄’ 강릉에 물 1000t 실은 실습선 급파

방금 들어온 뉴스

국립한국해양대, '최악 가뭄' 강릉에 물 1000t 실은 실습선 급파

강동용 기자
강동용 기자
입력 2025-09-07 15:14
수정 2025-09-07 15:15
이미지 확대
국립한국해양대 실습선 한나라호. 국립한국해양대 제공
국립한국해양대 실습선 한나라호. 국립한국해양대 제공


국립한국해양대는 108년 만에 최악 가뭄으로 재난 사태가 선포된 강원 강릉시에 실습선을 보내 식수를 제공했다.

한국해양대는 7일 아시아 최대 규모 실습선인 9196t급 한나라호를 강릉항으로 급파했다고 밝혔다. 해양대는 한나라호에 소방차 약 300대 분량에 해당하는 1000t의 식수를 채워 강릉시에 공급했다. 한나라호는 해기사를 양성하는 실습선으로 비상사태가 발생하면 수송과 의료 지원, 구호 활동 등 임무도 수행한다.

한국해양대는 기상 관측 이래 최악의 가뭄으로 식수난을 겪는 강릉 시민을 돕기 위해 긴급 식수 보급을 결정했다. 이번 지원 활동에는 한나라호에 승선해 교육 훈련 중인 학생 200여명이 참여했다.
류동근 한국해양대 총장은 “고통받는 강릉 시민에게 이번 식수 제공이 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

세종 강동용 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
