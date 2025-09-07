수원제일평생학교 검정고시 전원 합격…개교 63년 만

방금 들어온 뉴스

수원제일평생학교 검정고시 전원 합격…개교 63년 만

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2025-09-07 14:47
수정 2025-09-07 14:47
지난달 초·중·고등 22명 응시
1963년 ‘수원제일야학’ 개교

경기 수원시는 수원제일평생학교 재학생들이 ‘2025년 제2회 검정고시’에 전원 합격했다고 7일 밝혔다. 개교 63년 만의 첫 기록이다.

지난달 12일 치러진 시험에는 초등 검정고시 1명, 중학 검정고시 11명, 고등 검정고시 10명 등 모두 22명이 응시해 전원이 합격했다.

앞서 지난 4월 열린 1차 검정고시에서도 23명이 합격했으며, 이에 따라 학교는 이달 5일 제61회 전반기 졸업식을 열고 졸업생 45명에게 졸업장을 수여했다.

1963년 ‘수원제일야학’으로 문을 연 수원제일평생학교는 정규 교육 과정을 이수하지 못한 시민들에게 제2의 배움의 기회를 제공해 왔다.

이재준 수원시장은 “포기하지 않는 학생들의 용기와 열정이 검정고시 전원 합격이라는 결실로 이어졌다”며 “졸업 이후에도 배움이 이어질 수 있도록 수원시가 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

한상봉 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
