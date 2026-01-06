경북 포항시, 소나무재선충병 확산 방지 총력…“철저한 방제”

이미지 확대 소나무재선충병 방제 현장. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 소나무재선충병 방제 현장. 포항시 제공

경북 포항시가 소나무재선충병 확산을 막기 위해 대대적인 방제에 나선다.6일 포항시는 소나무재선충병 피해가 심각한 도심 지역과 위험 수목이 많은 읍·면 지역을 중심으로 대대적인 방제 사업을 시행한다고 밝혔다.올해 상반기 방제 사업은 주요 소나무림을 보호하고 생활권 주변의 위험목을 선제적으로 제거해 시민의 인명과 재산 피해를 최소화하는 데 중점을 둔다.총사업비 106억 원을 투입해 감염목 등 고사목 5만 그루를 제거하고, 피해 극심 지역에는 강도 간벌과 숲가꾸기 사업을 병행한다. 또한 마을숲 등 주요 소나무림에는 예방 나무주사를 실시해 확산을 차단할 계획이다. 피해 극심지 일부 지역은 산주 동의를 받아 수종 전환 사업을 추진한다. 벌채 후에는 신속히 조림 사업을 실시해 산림 재해 발생 가능성을 낮춘다.드론을 활용한 항공 예찰과 스마트 방제 시스템을 도입해 산림 사각지대 확산 차단도 병행한다. 특히 지난해 완료한 ‘소나무재선충병 방제 기본설계 용역’ 결과를 바탕으로, 피해 현황별 맞춤형 방제 전략을 수립해 사업의 실효성을 높일 계획이다.사업에 참여하는 시공·감리업체와 직영 방제단을 대상으로 정기 안전교육과 위험성 평가를 실시하고, 안전 장비 지급 등 근로자 보호 조치에도 만전을 기할 방침이다.신강수 포항시 푸른도시사업단장은 “철저한 재선충 방제로 시민 불편을 해소하고 안전한 산림 환경을 제공하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.