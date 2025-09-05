미성년자 성착취물 제작·배포 혐의 30대 BJ ‘구속’

방금 들어온 뉴스

미성년자 성착취물 제작·배포 혐의 30대 BJ ‘구속’

강남주 기자
입력 2025-09-05 09:12
수정 2025-09-05 09:12
서울신문DB.
서울신문DB.


미성년자 성 착취물을 제작하고 배포한 혐의를 받는 30대 BJ가 구속됐다.

5일 인천 서부경찰서에 따르면 인천지법은 전날 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 성 착취물 제작·배포 혐의를 받는 BJ A(32)씨를 구속했다.

최상수 인천지법 영장 전담 부장판사는 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도주 우려가 있다”며 영장을 발부했다.

A씨는 지난 7월 12일 인터넷 생방송 중 미성년자인 B군에게 부적절한 신체 접촉을 하는 등 성 착취물을 만든 혐의를 받고 있다. 또 같은 달 20일 생방송을 하다가 20대 여성을 다치게 한 혐의(상해)로 수사를 받는 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 출석 요구에 여러 차례 불응하자 체포영장을 발부받아 지난 1일 한 오피스텔에서 A씨를 체포했다.



A씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.
강남주 기자
