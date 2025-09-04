문재인 전 대통령, 5일 전북 방문…전주독서대전 참여 예정

방금 들어온 뉴스

문재인 전 대통령, 5일 전북 방문…전주독서대전 참여 예정

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-09-04 14:57
수정 2025-09-04 15:31
문재인 전 대통령이 오는 5일 개막하는 ‘제8회 전주독서대전’을 찾아 시민들과 소통할 예정이다. 연합뉴스
문재인 전 대통령이 오는 5일 개막하는 ‘제8회 전주독서대전’을 찾아 시민들과 소통할 예정이다. 연합뉴스


‘평산책방지기’ 문재인 전 대통령이 오는 5일 개막하는 ‘제8회 전주독서대전’에 참여해 시민들과 만난다.

4일 서울신문 취재에 따르면, 문재인 전 대통령은 ‘제8회 전주독서대전’이 열리는 전주한벽문화관과 완판본문화관에 마련된 평산책방 부스에 방문한다.

문 전 대통령은 5일 오후 전주한벽문화관과 완판본문화관을 방문해 평산책방 부스와 북마켓, 체험 부스를 둘러볼 예정이다.

또 평산책방 초청작가 안도현 시인의 강연도 시민들과 함께 들을 계획이다.

문 전 대통령은 이후 농민군 지도자 유골이 안장된 동학농민혁명 녹두관, 전동성당, 최근 문을 연 아중호수도서관 등을 둘러볼 것으로 알려졌다.

한편, 전주시는 오는 5일 전주독서대전을 시작으로 10월 31일 개막하는 전주막걸리축제에 이르기까지 두 달간 ‘전주페스타 2025’를 개최한다.

이번 축제는 지난해 전주페스타의 주 무대였던 전주종합경기장이 철거됨에 따라 골목상권이 동반 상생할 수 있도록 전주 시내 곳곳에서 진행된다.

‘전주페스타 2025’는 ▲전주독서대전(9월 5∼7일 전주한벽문화관·완판본문화관) ▲전주국제한지산업대전(10월 2∼4일 한국전통문화전당) ▲전주예술난장(10월 17∼19일 팔복예술공장) ▲전주비빔밥축제(10월 24∼26일 전주월드컵경기장) ▲전주막걸리축제(10월 31일∼11월 1일 전주비전대 대운동장)가 차례대로 열린다.
설정욱 기자
