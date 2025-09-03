승용차·전기 킥보드 충돌하면서 화재…20대 男 다쳐

방금 들어온 뉴스

승용차·전기 킥보드 충돌하면서 화재…20대 男 다쳐

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2025-09-03 22:44
수정 2025-09-03 22:44
3일 오후 3시 50분쯤 경기 양주시 고읍동 한 도로에서 승용차와 전기킥보드가 충돌했다.

이 사고로 킥보드를 타고 가던 20대 남성이 승용차와 부딪쳐 발목 골절 등 부상을 입어 인근 병원에서 치료를 받고 있다.

충돌 직후 킥보드 배터리에서 불이 났으나 현장에 출동한 소방당국이 배터리를 분리해 수조에 담는 등 신속히 대응하면서 큰불로 번지지 않았다. 경찰과 소방당국은 장비 9대와 인력 30여 명을 투입해 현장을 정리했다.

경찰은 목격자 진술과 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

한상봉 기자
