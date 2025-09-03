가을의 낭만, ‘광산뮤직ON페스티벌’에서 찾으세요

가을의 낭만, '광산뮤직ON페스티벌'에서 찾으세요

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2025-09-03 11:28
수정 2025-09-03 11:28
광산구, 오는 20일부터 이틀간 황룡친수공원서 축제 개최
코스모스라운지·뮤직오락실·별빛영화관 등 프로그램 운영

이미지 확대
제3회 광산뮤직ON페스티벌 웹자보. 광주광역시 광산구 제공
제3회 광산뮤직ON페스티벌 웹자보. 광주광역시 광산구 제공


광주 광산구가 20일부터 21일까지 이틀간 황룡친수공원에서 제3회 광산뮤직ON페스티벌을 개최한다.

가을 분위기를 한껏 느낄 수 있는 제3회 광산뮤직ON페스티벌은 ‘가을 온(ON) 순간’이라는 키워드로 시민 모두가 하나돼 낭만을 즐기고 지역경제도 살아나는 따뜻한 ‘상생의 축제’가 목표다.

올해는 지난 제2회와 달리 시민들이 행사를 더욱 재밌게 즐길 수 있도록 ▲코스모스라운지 ▲별빛영화관 ▲뮤직오락실 ▲사진공간(포토존) ▲북크닉 등 다채로운 프로그램이 마련됐다.

뮤직페스티벌에서는 황가람, 10CM 등 국내 정상급 뮤지션 10팀이 공연을 펼친다. 공연 티켓은 일자별 입석(스탠딩) 티켓 1800매를 티켓링크 예매(1500매)와 현장 선착순 발매(300매)를 통해 배부할 예정이다.

또한 광산구는 지속가능한 축제를 만들기 위해 다회용기 사용, 스마트 음수대 유치 등을 설치해 일회용품 없는 축제를 만들기로 했다.



박병규 광산구청장은 “가을 향기를 물씬 느낄 수 있는 제3회 광산뮤직ON페스티벌에 시민 여러분을 초대한다”며 “시민들이 더 즐겁게 페스티벌을 즐길 수 있도록 뮤직페스티벌, 코스모스라운지 등 다양한 프로그램을 마련했으니 와서 즐겨주시길 바란다”고 말했다.
광주 홍행기 기자
