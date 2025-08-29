전북도, 임진왜란 웅치전투 영령 추모식 개최

방금 들어온 뉴스

전북도, 임진왜란 웅치전투 영령 추모식 개최

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-08-29 13:20
수정 2025-08-29 13:20
임진왜란 웅치전투 추도 행사. 전북도 제공
임진왜란 웅치전투 추도 행사. 전북도 제공


임진왜란 웅치전투 영령을 추모하는 행사가 전북에서 개최됐다.

전북도는 완주군·진안군과 공동 주관한 ‘임진왜란 웅치전투 추도 행사’를 도청 공연장에서 진행했다고 29일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞은 이번 추도 행사는 임진왜란 당시 조국 수호에 목숨을 바친 웅치전투 영령들을 기리고, 웅치전투의 역사적 의의와 가치를 널리 알리기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 웅치전투에서 큰 공을 세운 정담 장군, 황박 장군 등 임진왜란 웅치전투 참전 후손들이 참석해 의미를 더했다.

김관영 지사는 “임진왜란 웅치전투 희생자들의 나라를 향한 불굴의 의지와 헌신을 기억하며, 더 많은 도민이 그 숭고한 정신과 의미를 되새길 수 있도록 힘쓰겠다”며 “국가 사적인 임진왜란 웅치 전적을 소중히 보존하고 널리 알리겠다”고 말했다.

전북도는 2022년 12월 ‘임진왜란 웅치 전적’의 국가 사적 지정 이후, 웅치 전적지를 체계적으로 보존·활용하기 위해 2024년부터 ‘임진왜란 웅치 전적 종합정비계획 수립 용역’을 수립하고 있다.

올해는 웅치전투 관련 다큐멘터리 제작하는 등 ‘임진왜란 웅치전투 선양사업’도 추진 중이다.
설정욱 기자
위로