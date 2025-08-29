고도(古都) 고령군, 고도보존육성 심의위원 위촉…전문가 협력 체계 본격 가동

방금 들어온 뉴스

고도(古都) 고령군, 고도보존육성 심의위원 위촉…전문가 협력 체계 본격 가동

김상화 기자
입력 2025-08-29 10:28
수정 2025-08-29 10:28
경북 고령군 고도보존육성 지역심의위원 위촉식에 참석한 인사들이 행사를 마친 후 기념 촬영하고 있다. 고령군 제공
경북 고령군 고도보존육성 지역심의위원 위촉식에 참석한 인사들이 행사를 마친 후 기념 촬영하고 있다. 고령군 제공


경북 고령군은 지난 28일 군청 우륵실에서 ‘2025년 제1회 고도보존육성 지역심의위원회 및 위원 위촉식’을 갖고 전문가 협력체계를 가동했다고 29일 밝혔다.

이번 심의회는 ‘고도 보존 및 육성에 관한 특별법’과 ‘고령군 고도 보존·육성 및 주민지원에 관한 조례’에 따라 구성된 자문·심의 기구이다. 고령군의회 의원 2명, 주민대표 4명, 국가유산·도시계획·경관 전문가 각 3명, 총 15명으로 구성됐다.

위원회는 앞으로 고도보존육성 및 주민지원 사업을 효율적으로 추진하기 위한 ▲고도보존육성 시행계획에 관한 사항 ▲역사문화환경 보존육성지구 내의 행위 허가에 관한 사항 ▲ 고도보존육성사업에 관한 사항 등에 대해 심의 및 자문 역할을 수행한다.

고령 김상화 기자
