영천시, ‘나 영천 산다’ 1박 2일 농촌체험 캠프 참가자 모집

경북 영천시 다음 달 중 실시될 ‘나 영천 산다’ 귀농캠프 참가자를 모집한다고 29일 밝혔다귀농·귀촌을 희망하는 도시민들을 대상으로 진행될 이번 프로그램은 선진농가 현장학습 및 체험, 귀농인 선배와의 만남, 지역 문화탐방 등으로 농촌을 미리 체험해 보는 단기 교육 프로그램이다.주요 일정은 ▲와이너리 및 복숭아 농장 견학 ▲체류형 농업창업지원센터 및 영천시 귀농지원 소개 ▲귀농인 정착사례 청취 ▲텃밭 수확 및 농산물 가공체험 등이다. 대부분 현장 중심의 실질적인 체험 위주다.교육은 2회차(9월 17~18일, 9월 24~25일이)로 진행되며, 회차당 20명씩, 총 40명을 9월 10일까지 선착순 모집한다. 농촌에 관심 있는 도시민과 전입한 지 1년 이내의 영천시민은 신청 가능하다. 자세한 내용은 영천시 홈페이지와 귀농귀촌 통합플랫폼 ‘그린대로’에서 확인할 수 있다.영천시 관계자는 “귀농캠프는 도시민들에게 영천의 우수한 귀농‧귀촌 환경과 농촌 문화를 알리기 위한 교육으로, 귀농·귀촌을 희망하는 분들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 했다.