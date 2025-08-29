영천시, ‘나 영천 산다’ 1박 2일 농촌체험 캠프 참가자 모집

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

영천시, ‘나 영천 산다’ 1박 2일 농촌체험 캠프 참가자 모집

김상화 기자
입력 2025-08-29 10:02
수정 2025-08-29 10:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
지난해 열린 ‘나 영천 산다’ 귀농캠프 참가자들이 포도 농장 견학 프로그램에 참여하고 있다. 영천시 제공
지난해 열린 ‘나 영천 산다’ 귀농캠프 참가자들이 포도 농장 견학 프로그램에 참여하고 있다. 영천시 제공


경북 영천시 다음 달 중 실시될 ‘나 영천 산다’ 귀농캠프 참가자를 모집한다고 29일 밝혔다

귀농·귀촌을 희망하는 도시민들을 대상으로 진행될 이번 프로그램은 선진농가 현장학습 및 체험, 귀농인 선배와의 만남, 지역 문화탐방 등으로 농촌을 미리 체험해 보는 단기 교육 프로그램이다.

주요 일정은 ▲와이너리 및 복숭아 농장 견학 ▲체류형 농업창업지원센터 및 영천시 귀농지원 소개 ▲귀농인 정착사례 청취 ▲텃밭 수확 및 농산물 가공체험 등이다. 대부분 현장 중심의 실질적인 체험 위주다.

교육은 2회차(9월 17~18일, 9월 24~25일이)로 진행되며, 회차당 20명씩, 총 40명을 9월 10일까지 선착순 모집한다. 농촌에 관심 있는 도시민과 전입한 지 1년 이내의 영천시민은 신청 가능하다. 자세한 내용은 영천시 홈페이지와 귀농귀촌 통합플랫폼 ‘그린대로’에서 확인할 수 있다.

영천시 관계자는 “귀농캠프는 도시민들에게 영천의 우수한 귀농‧귀촌 환경과 농촌 문화를 알리기 위한 교육으로, 귀농·귀촌을 희망하는 분들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 했다.
영천 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로