“국경·장르 아우른 음악 향연” ACC 엑스뮤직페스티벌 개막

ACC 개관 10주년…월드뮤직페스티벌 확장판

이미지 확대 지난해 엑스뮤직페스티벌 모습. ACC제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 엑스뮤직페스티벌 모습. ACC제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국경과 장르의 경계를 허문 세계 음악의 향연이 광주 한복판에서 울려 퍼진다.국립아시아문화전당재단은 29일부터 사흘간 광주 ACC 예술극장 일대에서 ‘ACC 엑스뮤직페스티벌(XMusic Festival) 을 연다고 밝혔다.올해로 개관 10주년을 맞은 전당은 15년간 이어온 ‘월드뮤직페스티벌’을 전면 개편, ‘엑스(X)’라는 이름을 달았다. ‘X’는 국경을 초월한 미지의 예술, 서로 다른 리듬과 감성이 교차하는 실험적 무대를 상징한다.개막작 ‘X의 제전’은 새 정체성을 집약한 퍼포먼스다. 원일 예술감독, 김도연 음악감독, 신예슬 구성작가가 손을 맞잡아 전통과 실험을 넘나드는 독창적 음향을 선보인다. 김도연·배일동·전송이·송지윤·방수미·힐금 등 한국 아티스트와 전주판소리합창단, 뉴욕 기반의 COR3A, 피터 에반스, 필립 골럽, 샘 미나이, 사토시 다케이시, 제레미 비너 등 해외 연주자들이 함께 무대에 올라 문화적 경계를 허무는 집단적 에너지를 구현한다.라인업 역시 다채롭다. 국내에서는 오존×카더가든, 터치드, 단편선 순간들, 애니벌 다이버스, 64ksana가 참여한다. 해외에서는 자메이카 레게 뮤지션 카바카 피라미드, 영국 현악 듀오 프란&플로라, 인도네시아의 실험적 그룹 센야와, 네덜란드의 누빔 킴 그룹, 미국의 김도연 퀸텟이 무대에 오른다.특히 협업 무대가 눈길을 끈다. 한국과 일본의 민영치×히다노 슈이치, 전통 사물놀이와 유럽 재즈가 만나는 전송이 노넷×사물놀이 느닷, 한국과 영국의 공동 프로젝트 힐금×앨리스 자바츠키 등은 국경을 넘어선 예술 교류의 진수를 보여줄 예정이다.ACC 관계자는 “엑스뮤직페스티벌은 아시아와 세계를 잇는 ACC의 정체성을 가장 역동적으로 드러내는 장”이라며 “지역을 넘어 세계적 음악 플랫폼으로 자리매김하겠다”고 말했다.