구미 해고 노동자 고공농성장 찾은 정청래

구미 해고 노동자 고공농성장 찾은 정청래

입력 2025-08-29 00:16
수정 2025-08-29 00:16
이미지 확대
구미 해고 노동자 고공농성장 찾은 정청래
구미 해고 노동자 고공농성장 찾은 정청래 28일 경북 구미시 한국옵티칼하이테크 공장에서 박정혜(맨 오른쪽) 금속노조 한국옵티칼하이테크지회 수석부지회장이 고용승계를 요구하며 599일째 고공농성을 이어 가는 가운데 더불어민주당 정청래(왼쪽 세 번째) 대표가 현장을 찾아 이야기를 나누고 있다. 박 수석부지회장은 29일 오후 3시쯤 농성을 해제하고 기자회견을 열 예정이다.
구미 연합뉴스


28일 경북 구미시 한국옵티칼하이테크 공장에서 박정혜(맨 오른쪽) 금속노조 한국옵티칼하이테크지회 수석부지회장이 고용승계를 요구하며 599일째 고공농성을 이어 가는 가운데 더불어민주당 정청래(왼쪽 세 번째) 대표가 현장을 찾아 이야기를 나누고 있다. 박 수석부지회장은 29일 오후 3시쯤 농성을 해제하고 기자회견을 열 예정이다.

구미 연합뉴스

2025-08-29 9면
