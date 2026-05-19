부산신용보증재단, 사회공헌박람회 빅이벤트 참여

세줄 요약 부산신용보증재단이 사회공헌박람회 빅이벤트에 참여해 금정구 서동 산복마을에 주민 소통용 우체통을 설치하고 기부금 300만원을 전달했다. 이번 활동은 취약계층 거주환경 개선과 공동체 연대 강화를 위한 기업 연합 봉사로 진행됐다. 사회공헌박람회 빅이벤트 참여, 서동 봉사활동

주민 소통 우체통 설치, 기부금 300만원 전달

복지 사각지대 발굴과 공동체 연대 강화 기대

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부산신용보증재단은 최근 사회공헌박람회 ‘빅이벤트’ 사업에 참여해 부산 금정구 서동 주민을 위한 우체통 설치 봉사활동을 하고, 지역사회에 기부금 300만원을 전달했다고 19일 밝혔다.이번 행사는 부산사회공헌정보센터 주관으로 부산 금정구 서동 산복마을 지역 취약계층의 거주 공간 변화와 주민 공동체 연대 강화를 위한 기업 연합 사회공헌활동 형태로 진행됐다.부산신보 직원 19명을 포함한 지역주민 300여명, 기업·기관 170여명이 참여해 산복마을 곳곳에 우체통을 설치했다.이번에 설치한 우체통은 마을 주민의 생활 불편 사항과 건의 사항을 자유롭게 작성하여 전달할 수 있는 소통 창구로, 우체통에 접수된 의견은 금정구 종합사회복지관에 전달된다.이를 통해 복지관은 복지 사각지대에 놓인 이웃을 발굴하고 주민 애로사항을 파악해 맞춤형 지원과 생활환경 개선에 활용할 예정이다.구교성 부산신보 이사장은 “이번 활동을 통해 주민이 쉽고 편하게 불편 사항과 건의 사항을 전달할 수 있게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 지역사회와 시민에게 도움이 되는 사회공헌활동을 확대해나가겠다”라고 밝혔다.