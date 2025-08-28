“2025 나주영산강축제, 추석 연휴 물들인다”

10월 8일 12일까지 5일간 영산강정원 개최

정원 페스티벌·마라톤·농업박람회등 총망라

나주시가 ‘2025 나주영산강축제’를 오는 10월 8일부터 12일까지 5일간 영산강정원 일원에서 개최한다. 나주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 나주시가 ‘2025 나주영산강축제’를 오는 10월 8일부터 12일까지 5일간 영산강정원 일원에서 개최한다. 나주시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 나주시가 영산강의 역사와 문화를 품은 대형 가을축제로 시민과 관광객을 맞는다.나주시는 ‘2025 나주영산강축제’를 오는 10월 8일부터 12일까지 5일간 영산강정원 일원에서 개최한다고 18일 밝혔다. 지난해에 이어 두 번째 열리는 통합축제다.올해 슬로건은 ‘영산강의 새로운 이야기, 지금 다시 시작 시즌2’. 영산강의 생태·역사·문화적 가치를 재해석하는 다양한 체험과 전시가 마련된다. 특히 올해는 ‘영산강 주제관’을 신설해 미디어 콘텐츠와 체험형 전시를 통해 영산강의 과거와 미래를 조망할 수 있도록 했다.축제와 연계해 ▲나주농업페스타(10월 8~12일) ▲전라남도 정원페스티벌(10월 8~29일) ▲전국 나주마라톤대회(10월 12일) 등이 열려 농업·정원·스포츠를 아우르는 통합형 콘텐츠를 선보인다.개막 공연으로는 나주 출신 장화왕후와 고려 태조 왕건의 이야기를 다룬 창작 뮤지컬 ‘왕후, 장화’가 무대에 오른다. 가족 단위 관람객을 위한 ‘키자니아 in 나주’, ‘뽀로로 & 베베핀 싱어롱쇼’, ‘드게임 체험’ 등 체험형 프로그램도 준비됐다.전통문화 공연도 풍성하다. 천연염색 패션쇼, 마당극 ‘나주삼색유산놀이’, ‘동강 봉추 들노래’ 등이 나주의 역사와 민속을 현대적으로 풀어낸다. 코스모스가 만발한 꽃단지와 영산강을 가로지르는 횡단 보행교는 축제장을 찾는 이들에게 가을 정취를 선사할 전망이다.축제의 하이라이트 중 하나인 ‘영산강 뮤직 페스티벌’은 매일 밤 열린다. 뮤지컬 배우 김용빈·최정원·마이클리, 가수 린·라비던스·김호영·박지현 등 정상급 아티스트들이 무대를 채울 예정이다.윤병태 나주시장은 “영산강은 나주의 뿌리이자 미래로 가는 길”이라며 “시민과 방문객이 함께 어우르는 열린 축제로 발전시켜 나주의 문화·생태·역사 자원을 널리 알리겠다”고 말했다.