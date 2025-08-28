광주시교육청, 5개 학교 ‘안전한 통학로’ 조성

지자체 협력…보도·교통시설 조성

주시교육청이 학교 부지를 활용해 안전한 통학로 조성에 나선다. 시교육청은 오는 10월부터 초등학교 4곳과 중학교 1곳 등 5개 학교를 대상으로 통학로 개선 사업을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.이번에 선정된 학교들은 통학로가 없거나 열악한 환경 탓에 민원이 끊이지 않았던 곳이다. 시교육청은 학교 부지를 제공하고, 지자체는 보도와 교통시설을 설치한 뒤 유지 관리까지 맡는 방식이다.우선 오는 10월부터 광주문화초와 광주양산초 통학로에는 폭 2m 규모의 보도와 안전펜스가 설치된다. 특히 양산초에는 과속방지턱을 횡단보도로 활용하는 ‘고원식 횡단보도’도 마련된다.내년 1월까지는 ‘우산동 뉴빌리지 사업’의 일환으로 송우초와 광산중 일대에 통학로가 조성된다. 두 학교 남쪽의 협소한 구간은 확장하고, 송우초 동편에는 신규 보도가 들어선다.이어 내년 8월까지 서구와 협력해 양동초 정문 앞 진입도로를 포장하고, 보도·고원식 횡단보도·안전펜스 등 교통안전 시설을 구축할 계획이다.시교육청은 이번 사업으로 학생은 물론 지역 주민 모두가 안전하게 통행할 수 있는 생활도로가 마련될 것으로 기대하고 있다. 이정선 교육감은 “학교 부지 활용으로 통학로 안전이 강화되고 지역민 만족도도 높아질 것”이라며 “지속적인 소통과 협력을 통해 ‘안전하고 행복한 교육환경’을 만들어가겠다”고 말했다.