“빵빵거리지 마”…도끼로 택시 앞 유리 부순 40대 체포

운전 중 경적을 울렸다는 이유로 택시 기사를 폭행하고 도끼로 차량을 파손한 40대가 경찰에 붙잡혔다.대구강북경찰서는 특수재물손괴, 특수협박, 폭행 등의 혐의로 A(40대)씨를 붙잡아 조사 중이라고 27일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 3시쯤 북구 학정동의 학남초 인근 도로에서 뒤에 있던 택시가 경적을 울리자 차에서 내려 50대 기사를 폭행한 혐의를 받고 있다. 그는 또 뒷좌석에 있던 도끼를 꺼내 택시 앞 유리와 보닛을 파손한 혐의도 받는다.A씨는 범행 직후 현장을 벗어났으나, 주변 시민들의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 약 3시간 만에 충북 영동 지역에서 붙잡혔다.경찰 관계자는 “택시 기사는 크게 다치지 않았다”며 “뒤에서 울린 경적에 격분한 A씨가 홧김에 범행을 저지른 것으로 보이며, 정확한 사건 경위 등을 조사하고 있다”고 말했다.