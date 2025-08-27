행안부 경찰국 3년 만에 폐지

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

행안부 경찰국 3년 만에 폐지

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2025-08-27 00:04
수정 2025-08-27 00:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
행안부 경찰국 3년 만에 폐지
행안부 경찰국 3년 만에 폐지 행정안전부 관계자가 26일 서울 종로구 정부서울청사 12층에 있는 경찰국 사무실 현판을 제거하고 있다. 이로써 출범 당시부터 경찰 독립성을 훼손한다는 비판을 받아온 경찰국은 3년 만에 폐지됐다. 윤호중 행안부 장관은 “(경찰국 폐지는) 권력 분립과 헌정질서 회복을 위해 반드시 이행되어야 할 핵심 과제”라면서 “앞으로도 경찰 자율성을 보장하고 민주적 통제를 실질화하기 위한 노력을 이어나가겠다”고 밝혔다.
이지훈 기자


행정안전부 관계자가 26일 서울 종로구 정부서울청사 12층에 있는 경찰국 사무실 현판을 제거하고 있다. 이로써 출범 당시부터 경찰 독립성을 훼손한다는 비판을 받아온 경찰국은 3년 만에 폐지됐다. 윤호중 행안부 장관은 “(경찰국 폐지는) 권력 분립과 헌정질서 회복을 위해 반드시 이행되어야 할 핵심 과제”라면서 “앞으로도 경찰 자율성을 보장하고 민주적 통제를 실질화하기 위한 노력을 이어나가겠다”고 밝혔다.

이지훈 기자
2025-08-27 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로