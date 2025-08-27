이미지 확대
행안부 경찰국 3년 만에 폐지
행정안전부 관계자가 26일 서울 종로구 정부서울청사 12층에 있는 경찰국 사무실 현판을 제거하고 있다. 이로써 출범 당시부터 경찰 독립성을 훼손한다는 비판을 받아온 경찰국은 3년 만에 폐지됐다. 윤호중 행안부 장관은 “(경찰국 폐지는) 권력 분립과 헌정질서 회복을 위해 반드시 이행되어야 할 핵심 과제”라면서 “앞으로도 경찰 자율성을 보장하고 민주적 통제를 실질화하기 위한 노력을 이어나가겠다”고 밝혔다.
이지훈 기자
행정안전부 관계자가 26일 서울 종로구 정부서울청사 12층에 있는 경찰국 사무실 현판을 제거하고 있다. 이로써 출범 당시부터 경찰 독립성을 훼손한다는 비판을 받아온 경찰국은 3년 만에 폐지됐다. 윤호중 행안부 장관은 “(경찰국 폐지는) 권력 분립과 헌정질서 회복을 위해 반드시 이행되어야 할 핵심 과제”라면서 “앞으로도 경찰 자율성을 보장하고 민주적 통제를 실질화하기 위한 노력을 이어나가겠다”고 밝혔다.
