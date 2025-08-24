웃통 벗고 등장하더니 각목 휘두른 남성…제주 올레시장서 무슨 일

이미지 확대 제주 서귀포 매일올레시장 내 공원에서 윷놀이 도박판이 벌어진 가운데 한 남성이 속옷 차림으로 각목을 든 채 누군가를 위협하고 있다. 경찰청 공식 유튜브 채널 캡처 닫기 이미지 확대 보기 제주 서귀포 매일올레시장 내 공원에서 윷놀이 도박판이 벌어진 가운데 한 남성이 속옷 차림으로 각목을 든 채 누군가를 위협하고 있다. 경찰청 공식 유튜브 채널 캡처

제주 서귀포 매일올레시장에서 상습적으로 윷놀이 도박판을 벌인 일당이 검거된 가운데 경찰이 당시 상황이 담긴 영상을 공개했다.지난 21일 경찰청 공식 유튜브 채널에는 ‘도박판 현장 기습’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 경찰이 지난 6월 17일 제주 서귀포 매일올레시장 내 공원에서 윷놀이 도박을 한 일당을 검거하는 모습이 담겼다.영상을 보면 윷을 던지는 남성들 가운데 윷놀이판의 말을 옮겨주는 남성이 앉아 있고, 그 주변에 이 모습을 지켜보는 구경꾼들이 앉아 있다.돈을 잃고 시작된 다툼은 폭력으로 이어지기도 했다. 이들이 서로 멱살을 잡고 치고받는 가운데 한 남성은 갑자기 자리를 비우더니 각목을 들고 등장해 사람들을 위협했다. 상·하의를 벗고 속옷만 입은 채 나타난 이 남성은 다른 남성의 머리를 내려찍기까지 했다.싸움이 커지자 현장에서 단속을 위한 증거 화면을 촬영하며 대기하고 있던 경찰들은 즉각 체포에 나섰다.서귀포경찰서에 따르면 경찰은 이날 도박 혐의 등으로 A(70)씨 등 7명을, 특수폭행 혐의로 B(60)씨 등 2명을 체포했다.이들은 체포 당시 358만원의 판돈을 놓고 도박하고 있었던 것으로 알려졌다. B씨 등 2명은 지난 8일 같은 곳에서 윷놀이 도박 중 훈수를 뒀다는 이유로 C씨를 흉기로 위협하고 폭행한 혐의를 받는다.경찰은 A씨 등 7명을 불구속 입건하고 B씨 등 2명을 구속해 수사했다. 경찰은 “최근 1년간 매일올레시장 공원에서 도박한다는 112 신고가 100여건 접수됐다”며 “시청과 자치경찰 등 관계기관과 협업해 환경 개선 사업을 추진하고 있다”고 밝혔다.