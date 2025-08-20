부산항만공사, ‘해범이와 뿌뿌’ 스티커팩 무료배부

부산항만공사, ‘해범이와 뿌뿌’ 스티커팩 무료배부

구형모 기자
입력 2025-08-20 09:36
수정 2025-08-20 09:36
네이버 OGQ 스티커 출시 포스터. 부산항만공사 제공
네이버 OGQ 스티커 출시 포스터. 부산항만공사 제공


부산항만공사(BPA)는 공사 캐릭터 ‘해범이와 뿌뿌’를 활용한 블로그 OGQ 스티커팩‘해범이와 뿌뿌의 아주 특별한 하루’를 6개월간 무료 배포한다고 20일 밝혔다.

OGQ 스티커는 네이버 카페, 블로그 등에서 게시글, 댓글에 사용 가능한 이모티콘(스티커)이다.

이번에 선보이는 스티커팩은 부산항만공사의 공식 캐릭터 ‘해범이’와 ‘뿌뿌’를 활용하여 계절 활동, 취미, 운동 등 일상에서 겪는 다양한 순간을 재치있게 표현한 총 24종의 이미지로 구성됐다.

무료 배포 기간 동안 다운로드한 스티커는 발급 이후 네이버 블로그, 카페 등에서 영구적으로 사용 가능하다.

BPA는 배포 시작일부터 다운로드한 스티커를 사용 인증하는 SNS 이벤트도 2주간 동시 진행된다고 설명했다. 참여자 중 추첨을 통해 소정의 경품을 제공한다.
구형모 기자
