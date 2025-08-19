정부서울청사에서 열린 ‘폭발물 테러 대응 훈련’

방금 들어온 뉴스

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2025-08-19 16:26
수정 2025-08-19 16:26
19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 폭발물 테러 대응 합동훈련에서 경찰 특공대가 현장을 수색하고 있다. 2025.8.19 이지훈 기자
19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 폭발물 테러 대응 합동훈련에서 경찰 특공대가 현장을 수색하고 있다. 2025.8.19 이지훈 기자


19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 폭발물 테러 대응 합동훈련에서 경찰이 현장 초동 대처를 하고 있다. 2025.8.19 이지훈 기자
19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 폭발물 테러 대응 합동훈련에서 경찰이 현장 초동 대처를 하고 있다. 2025.8.19 이지훈 기자


19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 폭발물 테러 대응 합동훈련에서 육군 56사단 폭발물 처리반 대원들이 폭발물 의심 물체를 수거하고 있다. 2025.8.19 이지훈 기자
19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 폭발물 테러 대응 합동훈련에서 육군 56사단 폭발물 처리반 대원들이 폭발물 의심 물체를 수거하고 있다. 2025.8.19 이지훈 기자


19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 관·군·경·소방 등 유관기관 관계자들이 참여한 가운데 폭발물 테러 대응 합동훈련이 열리고 있다.

2025 을지연습과 연계해 진행된 이번 훈련은 정부서울청사에서 외교부 장관 앞으로 미상의 폭발물 우편이 반입되는 상황을 가정해 이뤄졌다.

이지훈 기자
