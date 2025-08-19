화순군, 청년공동체 활성화 사업 네트워크 행사 개최

지역 기반 청년 활동 강화…‘청년의 날’ 행사 의견 공유

화순군은 최근 ‘2025 전남형 청년공동체 활성화 사업’ 네트워크 행사를 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 지역 청년들의 사회 활동 기반 마련과 공동체 참여를 장려하고, 청년 역량 강화와 지역 정착을 유도하기 위해 마련됐다.화순군청년공동체는 ‘메이커스길드’, ‘수수한 녀석들’, ‘두루아트’, ‘딥테일스튜디오’, ‘모두’ 등 총 5개 팀으로 구성돼 있으며, 관광, 문화·예술, 지역경제 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.이번 네트워크 행사에서는 청년공동체별 활동 내용을 공유하고, 오는 9월 20일 개최 예정인 화순군 ‘청년의 날’ 행사와 관련한 의견을 나누는 시간도 마련됐다. 행사를 통해 청년공동체 간 교류와 협력이 강화됐으며, 청년의 시각에서 행사 기획에 반영할 수 있는 다양한 아이디어가 논의됐다.조미화 화순군 인구청년정책과장은 “앞으로도 청년공동체 간 활발한 교류와 협력을 지원하겠다”며 “청년들의 목소리를 적극 반영해 ‘청년의 날’ 행사에서도 다양한 의견을 담을 것”이라고 말했다.이번 네트워크 행사는 청년들이 지역 사회에 대한 이해를 높이고, 공동체 활동 참여를 확대하는 계기로 평가된다. 청년의 창의적 아이디어와 지역 발전을 연결하는 화순군의 노력은 앞으로도 계속될 예정이다.