도박에 빠진 은행원 최후…금고 털어 양말에 ‘불룩’ 4억 숨겼다

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025-08-16 11:17
수정 2025-08-16 11:17
양말 자료 이미지. 123rf
양말 자료 이미지. 123rf


은행 금고와 사무실에서 약 4억원을 빼내 도박 자금으로 사용한 40대 은행원이 실형을 선고받았다.

춘천지법 형사1단독 송종환 부장판사는 업무상 횡령 혐의로 기소된 A(45)씨에게 징역 8개월을 선고했다고 15일 밝혔다.

A씨는 홍천의 한 은행에서 근무하던 지난해 12월, 금고에서 5만원권 지폐 묶음을 양말 속에 숨기는 등 6차례에 걸쳐 총 2억1200만원을 빼돌렸다.

또 사무실에 보관 중이던 1억5000만원과 미화 2만 달러(약 3000만원)를 종이 가방과 외투 주머니에 넣어 가져가는 등 총 3억9133만원을 횡령한 것으로 조사됐다.

그는 훔친 돈을 온라인 도박 등에 사용한 것으로 드러났다.

재판부는 “단기간에 약 4억원을 횡령했고, 변상 판정 금액 중 500만원만 반환해 피해가 대부분 회복되지 않았다”며 불리한 정황을 지적했다.

다만 “벌금형을 초과하는 범죄 전력이 없고, 일부 반환 조치가 있었으며, 도박 근절을 위해 노력하고 있는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.
김유민 기자
