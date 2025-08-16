사회 [속보] 법원, ‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부 김성은 기자 입력 2025-08-16 00:08 수정 2025-08-16 00:08 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2025/08/16/20250816500001 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 김건희 여사의 집사로 지목된 김예성씨가 지난 15일 서울 서초구 서울중앙지법에 구속 전 피의자심문(영장실질심사)를 마치고 법원 청사를 나서고 있다. 2025.08.15. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김건희 여사의 집사로 지목된 김예성씨가 지난 15일 서울 서초구 서울중앙지법에 구속 전 피의자심문(영장실질심사)를 마치고 법원 청사를 나서고 있다. 2025.08.15. 뉴시스 [속보] 법원, ‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지