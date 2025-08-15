전북도, 나라꽃 무궁화 우수분화 품평회 ‘동상’ 수상

방금 들어온 뉴스

전북도, 나라꽃 무궁화 우수분화 품평회 ‘동상’ 수상

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-08-15 11:22
수정 2025-08-15 11:22
국립세종수목원에서 열린 ‘2025년 전국 나라꽃 무궁화 우수분화 품평회’. 전북도 제공
국립세종수목원에서 열린 ‘2025년 전국 나라꽃 무궁화 우수분화 품평회’. 전북도 제공


전북도가 ‘광복 80년, 함께 피는 무궁화’를 주제로 열린 품평회에 우수한 성과를 거뒀다.

전북도는 지난 13일 산림청 주관으로 국립세종수목원에서 열린 ‘2025년 전국 나라꽃 무궁화 우수분화 품평회’에서 단체부문 ‘동상(산림청장상)’을 수상했다고 15일 밝혔다.

이번 품평회는 전국 지자체와 개인이 출품한 무궁화 분화 작품을 대상으로 전문가와 국민 평가단의 현장 투표를 통해 종합 평가해 우수작을 선정했다.

전북도는 총 60점의 무궁화 분화를 출품했다. 특히 산림환경연구원에서 자체 개발한 신품종인 ‘웅비(홍단심계)’, ‘비상(아사달계)’, ‘새천년(백단심계)’ 등을 출품해 창의성과 품종의 고유특성, 균형감 있는 수형 등에서 높은 평가를 받았다.

황상국 산림환경연구원장은 “이번 수상을 계기로 무궁화 품종 개발과 화분 재배 기술 향상에 더욱 힘쓰고, 도민과 함께 나라꽃 무궁화의 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.
설정욱 기자
