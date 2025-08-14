전북경찰, 야간 어린이보호구역 속도 규제 완화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

전북경찰, 야간 어린이보호구역 속도 규제 완화

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-08-14 10:23
수정 2025-08-14 10:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
어린이보호구역 시간제 속도제한 예시. 전북경찰청 제공
어린이보호구역 시간제 속도제한 예시. 전북경찰청 제공


전북에서 야간 어린이보호구역 속도 규제 완화 구간이 확대된다.

전북경찰청은 오는 18일부터 전주 남초등학교 어린이보호구역에 ‘시간제 속도제한’을 적용한다고 14일 밝혔다.

이번에 적용되는 구간은 전주시 서서학동 장승배기로 남초등학교 어린이보호구역 400m다.

‘어린이보호구역 시간제 속도제한’은 어린이보호구역에 일괄적으로 적용하고 있는 30㎞/h 제한속도를 어린이 통학 시간인 07~20시에는 제한속도 30㎞/h를 유지하고, 야간(20시~07시)에만 50㎞/h로 제한속도를 상향하는 것이다.

전북지역 어린이보호구역 시간제 속도제한 운영 장소는 전주 선화학교, 송천초등학교 등 2곳에서 남초등학교가 포함되면 3곳으로 늘어난다.

전북경찰청은 군산, 남원, 임실 등 13개소에도 시간제 속도제한 운영을 추가 확대할 예정이다.

김철문 전북경찰청장은 “‘어린이보호구역 시간제 속도제한’ 확대가 어린이 교통사고 예방과 함께 주요 도로의 차량 흐름 개선할 것으로 기대한다”고 밝혔다.
설정욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로