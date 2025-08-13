대구시·경북도, 새정부 ‘5극 3특’ 국정과제 공동 대응 위해 손 잡는다

대구시와 경북도는 13일 경북도청에서 ‘대구·경북 공동 전략 TF’ 첫 회의를 갖고 본격적인 운영에 들어갔다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구시와 경북도는 13일 경북도청에서 ‘대구·경북 공동 전략 TF’ 첫 회의를 갖고 본격적인 운영에 들어갔다. 대구시 제공

이재명 정부가 ‘5극3특’을 중심으로하는 국가균형 성장전략을 본격 추진하면서 대구시와 경북도가 동동 태스크포스(TF)를 발족하고 각종 현안에 공동 대응하기로 했다.‘5극3특’은 전국을 5대 초광역권과 3개의 특별자치도로 재편하고 이를 바탕으로 일자리 창출 등 균형발전을 이뤄내겠다는 정책이다.대구시와 경북도는 13일 경북도청에서 ‘대구·경북 공동 전략 TF’ 첫 회의를 갖고 본격적인 운영에 들어갔다. TF는 양 지역의 공통 현안에 대한 전략적인 해결 방안을 논의하고 체계적으로 대응하기 위해 구성됐다.공동단장은 오준혁 대구시 기획조정실장과 김호진 경북도 기획조정실장이 맡는다. 대구정책연구원과 경북연구원이 전략 수립과 연구를 지원키로 했다.이들은 지역 소멸위기 극복과 수도권 일극체제 대응 등 장기적 발전 기반을 마련할 계획이다. 이를 위해 신산업 중심의 협력사업을 추진하고 초광역 사회간접자본(SOC), 미래전략사업, 문화관광권 개발 등 4대 분야 21개 과제를 우선 논의 대상으로 선정했다.주요 과제로는 ▲대구경북신공항 ▲순환철도망 ▲영일만항 ▲동서 횡단철도·고속도로 ▲대구권 광역철도 건설 ▲미래 모빌리티·인공지능(AI) 반도체 산업 ▲고부가가치 섬유 산업 등이다. 이 밖에도 낙동강, 금호강, 백두대간 문화관광권 개발과 포스트 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의, K 콘텐츠 개발 등에도 힘을 모을 방침이다.대구시와 경북도는 이번 TF를 시작으로 협력 사업을 확대하고 기존 민간 협력 거버넌스인 ‘대구·경북 한뿌리상생위원회’도 확대·재편할 예정이다. 이를 토대로 시·도민 대표와 전문가 그룹 등 분야별 협력 네트워크를 확충하겠다는 것이다.김호진 경북도 기획조정실장은 “이번 논의를 시작으로 대구·경북이 보다 긴밀하게 움직이며 지역이 직면한 과제를 해결해 나가겠다”며 “성과가 축적되면 필요시 협의체 구성을 검토해 제도적 기반까지 마련하겠다”고 했다.오준혁 대구시 기획조정실장은 “지역의 성공이 곧 국가의 성장으로 이어지는 지방시대에 우리는 살아가고 있다”며 “대구와 경북이 함께 성장할 수 있는 협력사업을 발굴하고 그 결과물들이 대구·경북의 성공에 마중물이 될 것으로 기대한다”고 말했다.