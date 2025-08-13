귀금속 200만원어치 훔친 50대 구속…중고품 거래로 사전 답사

방금 들어온 뉴스

귀금속 200만원어치 훔친 50대 구속…중고품 거래로 사전 답사

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-08-13 14:44
수정 2025-08-13 14:44
경찰이 압수한귀금속. 부산 강서경찰서 제공
경찰이 압수한귀금속. 부산 강서경찰서 제공


중고품 거래를 하려고 한 차례 방문했던 폐업 귀금속점에 침입해 2000만원 상당의 귀금속을 훔친 50대가 경찰에 붙잡혔다.

부산 강서경찰서는 절도 혐의로 50대 A씨를 구속했다고 13일 밝혔다. A씨는 지난달 28일 오전 2시 36분쯤 폐업한 강서구 명지동 귀금속점에 침입해 진열대 서랍에 보관 중이던 2000만원 상당의 귀금속 200점을 훔친 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 A씨는 모자와 복면, 장갑 등을 착용하고 귀금속점 옆 점포에서 가벽을 넘어 귀금속점에 침입했다. A씨는 귀금속점 업주가 진열대를 판매하려고 온라인에 게시한 중고품 거래 글을 보고 이 점포에 방문했던 것으로 드러났다.

A씨는 경찰에서 “중고품 거래를 하러 갔는데, 귀금속 절도가 쉬울 것으로 보였다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 도난 신고를 접수하고 탐문과 CCTV 분석 등을 통해 A씨를 하루 만에 붙잡았다. 경찰은 A씨가 도피하도록 도운 사람이 있는 것으로 확인하고 추가 수사를 진행하고 있다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
