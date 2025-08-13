수도권 호우특보… 서울 하천 29곳 출입 통제

이미지 확대
서울 일부 지역에 호우 특보가 발효된 13일 서울 마포구 불광천의 수위가 높아져 있다. 2025.8.13 이지훈 기자
서울 일부 지역에 호우 특보가 발효된 13일 서울 마포구 중동교 밑 지하차도 전광판에 진입 통제 예정 안내문이 표시되고 있다. 2025.8.13 이지훈 기자
수도권 일부 지역에 호우 특보가 발효된 13일 서울 불광천의 수위가 높아져 출입이 통제되고 있다.
서울 일부 지역에 호우 특보가 발효된 13일 서울 마포구 불광천 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.8.13 이지훈 기자
서울시는 이날 증산교 하부도로, 동부간선도로 전 구간 등 3개 도로를 통제하고 비상근무를 2단계로 상향 조정했다고 밝혔다.
