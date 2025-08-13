부산서 50대 보행자 자동차 4대에 치여 사망…운전자 모두 현장 이탈

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산서 50대 보행자 자동차 4대에 치여 사망…운전자 모두 현장 이탈

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-08-13 10:38
수정 2025-08-13 10:38
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
서울신문 DB.
서울신문 DB.


부산 영도에서 도로를 건너던 50대 남성이 자동차 4대에 잇따라 치여 숨지는 사고가 일어났다.

13일 부산 영도경찰서에 따르면 전날 오후 7시 26분쯤 영도구 봉래도 한 도로에서 50대 남성 A씨가 중앙분리대를 넘어 도로를 건너려다 중심을 잃고 넘어졌다.

이후 30대 여성이 운전하던 승용차가 A씨를 들이받았다. A씨는 뒤따라오던 승용차 2대와 스포츠유틸리티차(SUV)에 잇따라 들이받았다.

A씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 숨졌다. A씨를 들이받은 운전자 4명은 모두 사고 후 별다른 조치 없이 현장을 이탈했다.

경찰은 사고를 낸 운전자를 특정해 이들을 상대로 조사하고 있다. 운전자 4명 모두 음주운전을 한 것은 아닌 것으로 조사됐다. 경찰 관계자는 “운전자 모두 사람을 쳤다는 사실을 인지하지 못했다고 진술하고 있다”라고 밝혔다.



경찰은 운전자들 자동차의 블랙박스 영상 등을 확인해 도주의 고의성 여부 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로